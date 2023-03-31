Организаторы Уимблдона на официальном сайте сообщили, что в розыгрыше турнира єтого года примут участие теннисисты из России и Беларуси. Запрет действовал в 2022 году, но из-за давления ATP и WTA его пришлось отменить.

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Условия Уимблдона

Участники соревнований из России и Беларуси не должны получать финансирование от своих государств. Кроме того, теннисистам из стран-агрессоров запрещена любая поддержка войны в Украине.

Мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они выступают как "нейтральные" спортсмены и соблюдают соответствующие условия. Они запрещают выражение поддержки вторжения России в Украину в различных формах и запрещают участие игрокам, получающим финансирование от российского и/или белорусского государства (включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем этих государств),

– говорится в заявлении Уимблдона.

Таким образом, российские и белорусские теннисисты должны будут подписать "право о нейтралитете". За ее исполнением будет производиться строгий контроль.

Угроза закрытия старейшего теннисного турнира

Ассоциация лаун-тенниса заявила, что ее предыдущее решение об отстранении было верным, но из-за давления теннисных организаций они вынуждены были пойти на компромисс.

"Мы продолжаем считать, что это был правильный курс, и хотели бы поблагодарить всех, кто его поддержал. Прошел год, а страдания народа Украины в результате войны на их территории не прекращаются. Проблемы в теннисе или спорте в целом незначительны по сравнению с этим .

Однако наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским теннисистам участвовать в наших турнирах привело к значительным штрафным санкциям со стороны ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году", – говорится в заявлении.

Напомним, что в прошлом году Уимблдон лишили рейтинговых очков и пригрозили аннулированием лицензии из-за бана российским и белорусским игрокам. Кроме того, Ассоциация лаун-тенниса была оштрафована на 1,5 миллионов фунтов.

Важно! Уимблдонский теннисный турнир в 2023 году состоится с 3 по 16 июля.