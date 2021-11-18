Подозрительное заявление теннисистки

Китайская теннисистка Пэн Шуай ранее обвиняла бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.

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После таких заявлений теннисистка не выходила на связь почти две недели. Но впоследствии китаянка отправила электронное письмо главе WTA Стиву Саймону, где опровергала обвинения.

Теннисистка отметила, что на официальном сайте WTA опубликовали письмо-обвинение без ее согласия.

Новость о сексуальном насилии не соответствует действительности. Я не исчезла и не находилась в опасности. Я просто отдыхала дома, все в порядке,

– отметила спортсменка.

Однако главу WTA Стива Саймона соответствующее заявление еще больше обеспокоило.

"Заявление Пэн Шуай, опубликованное сегодня китайскими государственными СМИ, лишь вызывает у меня опасения по поводу ее безопасности и местонахождения", – заявил Саймон.

Что известно о китайской теннисистке