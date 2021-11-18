Подозрительное заявление теннисистки
Китайская теннисистка Пэн Шуай ранее обвиняла бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.
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После таких заявлений теннисистка не выходила на связь почти две недели. Но впоследствии китаянка отправила электронное письмо главе WTA Стиву Саймону, где опровергала обвинения.
Теннисистка отметила, что на официальном сайте WTA опубликовали письмо-обвинение без ее согласия.
Новость о сексуальном насилии не соответствует действительности. Я не исчезла и не находилась в опасности. Я просто отдыхала дома, все в порядке,
– отметила спортсменка.
Однако главу WTA Стива Саймона соответствующее заявление еще больше обеспокоило.
"Заявление Пэн Шуай, опубликованное сегодня китайскими государственными СМИ, лишь вызывает у меня опасения по поводу ее безопасности и местонахождения", – заявил Саймон.
Что известно о китайской теннисистке
- Пэн Шуай в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах Grand Slam (Уимблдон-2013 и Ролан Гаррос-2014) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувей.
- В одиночном разряде она поднималась на 14-ю строчку мирового рейтинга.
- В начале ноября в китайской соцсети Weibo Шуай опубликовала заявление, в котором обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.
- Гаоли – занимал пост премьер-министра Китая в 2013-2018 годах.
- С того момента о теннисистке ничего неизвестно.