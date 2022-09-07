Степаненко высоко оценил игру Шведа

Марьян Швед, только в начале сентября присоединившийся к Шахтеру, ярко дебютировал в матче Лиги чемпионов. 25-летний футболист отличился дублем.

Стоит внимания Когда играешь сердцем за Украину, получается так, – Йовичевич о ярком триумфе Шахтера

Тарас Степаненко прокомментировал хорошее начало новичка "горняков".

"Я всегда знал, что Марьян очень квалифицированный футболист. Еще когда он выступал за Карпаты, то против него было тяжело играть, и когда в сборной был. Это такой парень, которому нужно доверять, а Игорь Йовичевич знает, как с ним работать Как раз при Йовичевиче Швед показывал свой лучший футбол.

Ему доверили играть в стартовом составе, очень хорошо себя проявил, забил 2 мяча, хороший старт. Я сказал ему: "Ты не успел прийти в команду, а мы тебя уже будем продавать скоро". Он очень доволен, а я за него рад", – сказал Степаненко.

"У нас была хорошая поддержка"

Лидер донецкой команды подчеркнул, что в матче с Лейпцигом все игроки хорошо себя проявили.

Сегодня все хорошо себя проявили. Важно, чтобы мы держали этот уровень в течение всего сезона. Это будет тяжело, но сегодня мы сделали хороший шаг. Понимаем, что путь в ЛЧ и УПЛ долог. Нужно готовиться от матча к матчу. Сегодня вечером еще можно порадоваться, а завтра уже нужно готовиться,

– отметил полузащитник.

Игрок национальной команды поблагодарил украинцев, которые смогли попасть на трибуны.

"У нас была хорошая поддержка, много людей. И на гостевой трибуне, и среди стадиона. Поблагодарили наших украинцев, это мы играли для них, для нашей страны, для тех, кто сейчас в Европе, живет или просто уехал. Трибуны скандировали "ВСУ", спасибо всем. Ребятам, защищающим нашу страну", – подчеркнул Степаненко.

Также Степаненко благодарен хозяевам матча, которые не забывают о войне в Украине.

Я видел, что было написано "Мир", также УЕФА вывесили. Спасибо всей Европе, что нас поддерживают,

– добавил футболист.

Лейпциг – Шахтер: главное о матче

Уже на старте встречи "Шахтер" открыл счет. Хозяева матча сравняли счет в начале второго тайма. Но потом дончан было не остановить, еще три мяча полетели в ворота хозяев.

Марьяну Шведу удалось оформить дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча. УЕФА признала его лучшим игроком встречи.

Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута) и полнейший разгром оформил нападающий Лассина Траоре на 85 минуте матча.

В следующем поединке ЛЧ "горняки" сыграют с Селтиком. Матч состоится в Варшаве 14 сентября в 19.45.