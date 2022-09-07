Яркий дебют Шведа

Во вторник, 6 сентября, дончане на выезде сыграли против немецкого Лейпцига. Подопечные Игоря Йовичевича разгромили соперников – 1:4.

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Вингер Шахтера Марьян Швед получил от УЕФА награду за лучшего игрока матча против Лейпцига.

В игре с немецкой командой новичок "горняков" отличился дублем. На 62-й минуте Шведа заменил Иван Петряк.

Марьян стал первым украинцем с 2017 года после Марлоса, которому удалось забить 2 гола в одном матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Кроме дубля Шведа, голами также отличились Михаил Мудрик и Лассина Траоре.

Наставник "горняков" Игорь Йовичевич также высоко оценил игру Шведа в матче с Лейпцигом.



Шведа отметили наградой / Фото ФК Шахтер

Что известно о переходе Шведа в Шахтер

Марьян Швед перешел к Шахтеру бельгийскому Мехелену. 25-летний футболист подписал с "горняками" контракт на 5 лет. Он выступает за донецкую команду под номером "9".

Трансфер обошелся дончанам в один миллион евро.

Кстати говоря. Следующий матч в Лиге Чемпионов у горняков запланирован с Селтиком. Игра состоится в Варшаве 14 сентября в 19.45.