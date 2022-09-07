Йовичевич: Эта синергия – и есть наша мощь

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич прокомментировал игру своих подопечных. Наставник подчеркнул, что до последнего верит в свою команду.

Читайте также Я хотел, чтобы он вернулся, – Йовичевич оценил дебют Шведа в Шахтере

Верю в команду с первого дня, когда мы начали работать. Возможно, никто не ожидал такой яркой победы, ведь мы отлично знали, против кого играем. Лейпциг – клуб с репутацией, по бюджету входящий в топ-3 в немецкой Бундеслиге. Клуб очень мощный, который, возможно, временно проходит из-за небольшого кризиса. И мы воспользовались этим. Однако заслужили такой результат, потому что играли сердцем. Когда играешь сердцем за государство, за Украину, получается так, как сегодня. Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют. Все ребята отдались полностью, абсолютно все – и персонал, и все дали команде свою энергию вместе с фанатами, которые пришли нас поддержать на стадионе, и мы их чувствовали все время. Эта синергия – и есть наша мощь,

– сказал тренер.

Специалист вспомнил также чемпионат Украины, он подчеркнул, что без выступлений в УПЛ не будет столь ярких побед в матчах Лиги чемпионов.

"Я вас своим ответом не смогу удовлетворить, ведь этот матч только что завершился, и мы сейчас перестраиваемся на УПЛ - Черноморец уже ждет. Мы должны подтвердить свою форму, ментальную и тактическую стабильность. Потому что выиграть трудно, но еще труднее - выигрывать подряд и побеждать в такой ситуации, что требует ментальной стойкости от команды, мы – молодая команда. Сейчас получилось так хорошо, однако в следующий раз, возможно, будет по-другому. Потому что это эмоциональные качели молодых игроков. И сегодня они вели себя как взрослые, очень и очень квалифицированные футболисты. Не ощущалась разница в возрасте. И меня это порадовало. Поэтому я сейчас хочу сосредоточиться на Черноморце, ведь УПЛ – это alma mater нашего процесса. Без успеха у УПЛ нет таких ярких матчей в Лиге чемпионов", – отметил Йовичевич.

"Они сами просто шокированы тем, как сыграли"

Хорватский специалист прокомментировал дебют Марьяна Шведа и игру Михаила Мудрика.

Кстати Лучший игрок матча: УЕФА высоко оценила дебют Шведа в Лиге чемпионов

Шведа знаю очень давно: он дебютировал у меня в Карпатах в 17 лет. К сожалению, после 10 матчей его купила Севилья: Мончи приехал во Львов и забрал его. Но в памяти он остался таким, каким был сегодня. И стал еще более солидным, заряженным, более мотивированным. Он и Мудрик – два наших усиления. Как и Петряк, и Зубков, которые могут сыграть на этих позициях. Потому что для большого клуба приоритет – иметь на каждой позиции по два игрока. Вы видите, что у нас так есть – и это для меня роскошь. И мы можем их использовать в каждом матче в зависимости от того, с кем играешь,

– заметил тренер "горняков".

Игроки донецкой команды вероятно сами шокированы тем, как они сыграли, убежден наставник команды.

"Когда играешь только умом, то ты сознательно выбираешь стратегию, имеешь большую концентрацию, лучше реагируешь, можешь подсказать какому-нибудь футболисту, что нужно делать. Ведь все спланировано. Однако когда футболист имеет талант и начинает играть сердцем, а мы сегодня в дебютном матче играли за государство, за Украину, то это очень большой плюс для нашей команды с ментальной точки зрения. И в такой момент ты забываешь обо всем, ты соединяешься с матчем и просто летаешь по полю. И они не устали.

Возможно, завтра будут, но сегодня у них был такой адреналин, что они просто шокированы тем, как сыграли. Честно, я счастлив и радуюсь за них, потому что мы показали, что можем. Указали уровень, который должны держать, и эту планку не опускать ниже. Ведь от нас сейчас потребуется и дальше играть так, что не всегда возможно, потому что это молодые игроки. Однако я им благодарен, я их очень люблю, и мы будем продолжать работать дальше и скромно направляться от матча к матчу. Это очень важно", – добавил Йовичевич.

Обратите внимание! Следующий матч в Лиге Чемпионов у горняков запланирован с Селтиком. Игра состоится в Варшаве 14 сентября в 19.45.