Шахтер играет стартовый матч Лиги чемпионов 2022-2023. В первом поединке турнира команда Игоря Йовичевича играет на выезде против Лейпцига, пишет 24 канал.

Следите с нами РБ Лейпциг – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Дончане на равных начали игру против немцев и открыли счет уже в первом тайме усилиями Шведа. Марьян умело воспользовался ошибкой вратаря Лейпцига.

Видео первого гола Марианна Шведа:

"Быки" сумели сравнять счет только в начале второго тайма. После затяжной атаки Собослаи вывел на ударную позицию Симакана, который прошил Трубина.

Видео гола Симакана:

Впрочем, всего через две минуты Шахтер снова вышел вперед. В первой же атаке Мудрик нашел прядей в центре Шведа и тот пробил в ногу Орбана. От венгра мяч полетел в ворота другого представителя этой страны Гулачи, дезориентированного рикошетом.

Видео второго гола Шведа:

Это первый матч и первые голы Марьяна в футболке Шахтера. В параллельном матче группы между Селтиком и Реалом мадридцы выиграют со счетом 2:0.