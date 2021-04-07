Лунин попал в необычную символическую сборную футболистов Реала
Зинедин Зидан уже в течение двух лет после своего возвращения в Мадрид тренирует Реал. За это время клуб оформил немало трансферов, но не все были успешными.
Источник:инстаграм inside_global
Украинский голкипер Андрей Лунин перешел в Реал еще в июне 2018 года, но так и не смог закрепиться в рамке ворот "Королевского клуба". Футболист попал в интересную символическую команду нынешних и бывших игроков мадридцев.
Интересно узнать Лунин может стать игроком Тоттенхэма или Боруссии Дортмунд
Сборная была составлена из футболистов, которые по разным причинам не смогли найти себя в команде под руководством французского тренера Зинедина Зидана.
Топ-11 игроков, которые не заиграли при Зидане
- Андрей Лунин (голкипер, Украина)
- Альваро Одриозола (защитник, Испания)
- Хесус Вальехо (защитник, Испания)
- Серхио Регилон (защитник, Испания)
- Маркос Льоренте (полузащитник, Испания)
- Дани Себальйос (полузащитник, Испания)
- Диас Брахим (вингер, Испания)
- Мартин Эдегор (полузащитник, Норвегия)
- Хамес Родригес (полузащитник, Колумбия)
- Лука Йович (нападающий, Сербия)
- Гарет Бейл (нападающий, Уэльс)
Такая команда могла бы дать достойный бой любому европейскому клубу. Самыми звездными футболистами в этой сборной являются Гарет Бэйл, который сейчас выступает за английский Тоттенхэм и Хамес Родригес, который перешел в Эвертон.
Также следует выделить Мартина Эдегора, которому прочили большое будущее. Сейчас 22-летний норвежец играет в аренде за лондонский Арсенал.
Лунин в Реале: регресс в карьере голкипера
Луганская Заря в 2018 году неожиданно оформила трансфер вратаря сборной Украины в звездный Реал. Но за это время Лунин провел в рамке ворот "Королевского клуба" только один официальный матч. Однако и он оказался неудачным. В 1/16 финала Кубка Испании Реал проиграл скромному Алькояно (2:1). Украинец неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.
Украинец за проведенное время в структуре мадридского клуба неоднократно катался по арендам. Последним таким клубом 21-летнего Лунина стал Овьедо, эта аренда стала одной из лучших для Андрея. Благодаря удачной игре он заслужил возвращение в Реал. Зидан высоко оценивал работу голкипера на тренировках, но всегда предпочитал бельгийца Тибо Куртуа.
Лунин уже сам заявил, что не против покинуть испанский гранд ради игровой практики. Хетафе и Бетис хотели арендовать голкипера, но все заинтересованности были на уровне слов.
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