Зинедин Зидан уже в течение двух лет после своего возвращения в Мадрид тренирует Реал. За это время клуб оформил немало трансферов, но не все были успешными.

Украинский голкипер Андрей Лунин перешел в Реал еще в июне 2018 года, но так и не смог закрепиться в рамке ворот "Королевского клуба". Футболист попал в интересную символическую команду нынешних и бывших игроков мадридцев.

Интересно узнать Лунин может стать игроком Тоттенхэма или Боруссии Дортмунд

Сборная была составлена ​​из футболистов, которые по разным причинам не смогли найти себя в команде под руководством французского тренера Зинедина Зидана.

Топ-11 игроков, которые не заиграли при Зидане

Андрей Лунин (голкипер, Украина)

Альваро Одриозола (защитник, Испания)

Хесус Вальехо (защитник, Испания)

Серхио Регилон (защитник, Испания)

Маркос Льоренте (полузащитник, Испания)

Дани Себальйос (полузащитник, Испания)

Диас Брахим (вингер, Испания)

Мартин Эдегор (полузащитник, Норвегия)

Хамес Родригес (полузащитник, Колумбия)

Лука Йович (нападающий, Сербия)

Гарет Бейл (нападающий, Уэльс)

Такая команда могла бы дать достойный бой любому европейскому клубу. Самыми звездными футболистами в этой сборной являются Гарет Бэйл, который сейчас выступает за английский Тоттенхэм и Хамес Родригес, который перешел в Эвертон.

Также следует выделить Мартина Эдегора, которому прочили большое будущее. Сейчас 22-летний норвежец играет в аренде за лондонский Арсенал.

Лунин в Реале: регресс в карьере голкипера

Луганская Заря в 2018 году неожиданно оформила трансфер вратаря сборной Украины в звездный Реал. Но за это время Лунин провел в рамке ворот "Королевского клуба" только один официальный матч. Однако и он оказался неудачным. В 1/16 финала Кубка Испании Реал проиграл скромному Алькояно (2:1). Украинец неуверенно сыграл в воротах и ​​больше не выходил на футбольное поле.

Украинец за проведенное время в структуре мадридского клуба неоднократно катался по арендам. Последним таким клубом 21-летнего Лунина стал Овьедо, эта аренда стала одной из лучших для Андрея. Благодаря удачной игре он заслужил возвращение в Реал. Зидан высоко оценивал работу голкипера на тренировках, но всегда предпочитал бельгийца Тибо Куртуа.

Лунин уже сам заявил, что не против покинуть испанский гранд ради игровой практики. Хетафе и Бетис хотели арендовать голкипера, но все заинтересованности были на уровне слов.