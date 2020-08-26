Львовский "Рух" может сыграть с донецким "Шахтером" на "Арене Львов". Клуб активно ведет переговоры со стадионом, который является удачливым для главной команды страны.

Львовский клуб эффективно планирует использовать паузу в чемпионате связанную с матчами национальных сборных. "Рух" до сих пор не определился, какая арена станет для них домашней для дебютного сезона в УПЛ, но ведет переговоры с крупнейшей ареной Львова, информирует Meta-ratings.

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"Рух" сейчас ведет работу над тем, чтобы сохранить в команде полузащитника Юрия Климчука, который стал одним из лидеров команды. У игрока закончился контракт из-за этого он не участвовал в стартовом туре УПЛ в матче против "Ворсклы".

Переговоры с наибольшей ареной города Льва продолжаются, но камнем преткновения стала финансовая часть вопроса. Дирекция стадиона готова пойти на уступки и немного уменьшить сумму для команды за аренду арены на матчи. Они согласятся на предложение "Руха", если они будут готовы платить 150 тысяч гривен за каждую игру. Еще одним условием от руководства стадиона является то, что они хотят, чтобы "Рух" не снимал с себя ответственность за безопасность и уборку арены.

Матч с "Шахтером" состоится 12 сентября. Домашней ареной "Руха" в Первой лиге был "Скиф".

Добавим, что в прошлом матче "Ворскла" уверенно разгромила "Рух" 5:2. За львовян отличились Федорчук и Бойчук.