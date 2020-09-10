В ближайшее время ровненский "Верес" может оказаться без главного наставника. Юрий Вирт может покинуть тренерский мостик.

О таком развитии событий на тренерском мостике "Вереса" сообщил сайт "Footboom". Причины такого решения пока не сообщаются.

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Вирт – один из самых успешных тренеров ровненской команды. Под руководством 46-летнего специалиста в 2017 году "Верес" вышел в УПЛ, а в 2020 году после ребрендинга – в Первую лигу. Клуб успешно стартовал в новом сезоне 2020/21, "Верес" победил "черкасский Днепр" в Кубке Украины (5:0).

Тренерская карьера Юрия Вирта

В 2012 году Вирт стал тренером вратарей юношеского состава донецкого "Металлурга", а уже вскоре и тренером молодежного состава, где помогал Сергею Шищенко и проработал до 2015 года, после чего перешел на должность тренера в основную команду каменской "Стали".

В апреле 2017 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а уже в начале июня 2017 было официально объявлено о назначении Вирта главным тренером "Вереса". В конце декабря 2017 года ровненский клуб прекратил сотрудничество с Юрием Виртом.

В конце сентября и до ноября 2018 года Вирт возглавлял львовский "Рух". Но пробыл там совсем короткое время.

В июне 2019 года Юрий Вирт снова вернулся в Ровно и был назначен главным тренером все того же "Вереса".