Меркушина: Скажу честно, сейчас мне известны многие вещи

Спортсменка рассказала, что летом было обсуждено, что на Олимпиаду отберутся 4 сильнейшие биатлонистки. Кто будет пятым в составе – будет решать тренер Урош Велепец.

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"Пятый спортсмен в составе – это джокер в кармане тренера. Проблема в том, что в Рупольдинге ко всем трем из нас – и к Дарье Блашко, и к Ирине Петренко, и ко мне подошел Урош, и сказал, что мы едем на Олимпийские игры. Хотя мы с Ирой немного скептически на это отреагировали, потому что четко понимали расстановку сил, и кто за кем стоит", – рассказала Меркушина.

Решение о составе на Олимпиаду было объявлено во время индивидуальной гонки в Антгольце. Следовательно, Меркушина узнала об этом после гонки. По ее словам, Вилепенец физически не мог объявить состав во время гонки.

Мы понимали, что будет честно, если будет решение по последнему этапу, потому что нет четкого понятия, кто сейчас сильнее: мы все плюс-минус в одном состоянии. Да, решение сложное, и я рассчитывала, что его примет тренер. Но поскольку тренер стоял на трассе и физически не мог во время гонки объявить составы... Конечно, это все досадно, неприятно,

– заявила биатлонистка.

Меркушина убеждает, что не хочет скандала, поскольку он окажет негативное влияние на биатлонисток сборной Украины.

"Скажу честно, сейчас я знаю много вещей, происходящее, расклад сил, но я не хочу поднимать скандал, не хочу кричать и звонить на все колокола, потому что, прежде всего, любой скандал ударит по девочкам, а они мои подруги , и они едут на Олимпиаду, чтобы бороться за страну. И я не хочу, чтобы им было плохо", – сказала Анастасия.

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