Меркушина: Скажу чесно, зараз я знаю багато речей

Спортсменка розповіла, що влітку було обговорено, що на Олімпіаду відберуться 4 найсильніші біатлоністки. Хто буде п'ятим у складі – вирішуватиме тренер Урош Велепець.

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"П'ятий спортсмен у складі – це джокер у кишені тренера. Проблема в тому, що в Рупольдингу до всіх трьох із нас – і до Дарїї Блашко, і до Ірини Петренко, і до мене підійшов Урош, і сказав, що ми їдемо на Олімпійські ігри. Хоча ми з Ірою трохи скептично на це відреагували, бо чітко розуміли розстановку сил, і хто за ким стоїть", – розповіла Меркушина.

Рішення про склад на Олімпіаду було оголошено під час індивідуальної гонки в Антгольці. Відтак, Меркушина дізналася про це після гонки. За її словами, Велепець фізично не міг оголосити склад під час гонки.

Ми розуміли, що буде чесно, якщо буде рішення по останнього етапу, тому що немає чіткого поняття, хто зараз сильніший: ми всі плюс-мінус в одному стані. Так, рішення складне, і я розраховувала, що його ухвалить тренер. Але оскільки тренер стояв на трасі і фізично не міг під час перегонів оголосити склади... Звичайно, це все прикро, неприємно,

– заявила біатлоністка.

Меркушина переконує, що не хоче скандалу, оскільки він негативно вплине на біатлоністок збірної України.

"Скажу чесно, зараз я знаю багато речей, те, що відбувається, розклад сил, але я не хочу піднімати скандал, не хочу кричати і дзвонити на всі дзвони, тому що, насамперед будь-який скандал вдарить по дівчатках, а вони мої подруги, і вони їдуть на Олімпіаду, щоб виборювати країну. І я не хочу, щоб їм було погано", – сказала Анастасія.

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