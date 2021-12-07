Меркушина точно пропустит два этапа

Досадную потерю понес состав женской команды – Анастасия Меркушина взяла курс в Украину. 26-летняя биатлонистка имеет проблемы со здоровьем, которые были выявлены на медицинском обследовании.

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Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. По его словам, во время тестов на грипп в организме спортсменки было обнаружено воспаление верхних дыхательных путей. Эта проблема помешала хорошим выступлениям украинки на этапах в Эстерсунде.

Нагрузки во время соревнований показали, что это воспаление обозначается как лимитирующий фактор. Поэтому мы решили вернуть Настю в Украину, где она будет иметь возможность подлечиться, после чего в Буковеле начнет подготовку к январской части сезона. Возможно, с участием в чемпионате Украины,

– заявил Брынзак.

Меркушина пропустит два этапа Кубка мира – в австрийском Хохфильцене (10 – 12 декабря) и французском Анси (16 – 19 декабря).

Вместо Меркушиной в Хохфильцен вызвали Ольгу Абрамову. Хотя сперва должна была приехать Екатерина Бех. Но главный тренер женской команды Урош Велепец изменил свое решение.

Напомним, что из-за неудачных стартов не выступят на третьем этапе сестры Семеренко, которые поехали на Кубок IBU.

Как выступала Меркушина в начале сезона

Биатлонистка вышла на трассу в двух гонках – в индивидуалке и женской эстафете. В обоих случаях Анастасия продемонстрировала неудачное выступление. В индивидуальном старте стала лишь 71-й и даже не отобралась в гонку преследования.

А в классической эстафете была забойщицей сборной Украины, но уже на своем этапе отбросила команду за десятку лучших. Меркушина передала эстафету Юлии Джиме 18-й и с отставанием в более чем минуту.

К слову. Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 10 – 12 декабря. В австрийском Хохфильцене биатлонисты выйдут на старт в спринтах, персьютах и эстафетах.