Петренко едет на Олимпиаду

Недавно наставник сборной Украины Урош Велепец заявлял, что на Олимпиаду отобрались три девушки: Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Белосюк.

К слову, Блашко и Билосюк неожиданно снялись с "индивидуалки" : кто выступит из украинок

На другие два места серьезно претендовали четыре спортсменки: Дарья Блашко, Ирина Петренко, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина.

Блашко даже возмущалась тем, что нет четких правил, по какому принципу можно отобраться на Олимпиаду. В итоге Велепец таки сделал выбор в пользу Блашко.

Пятое место в сборной досталось Ирине Петренко, которая после продолжительной паузы только в этом году вернулась на Кубок IBU. Она выиграла конкуренцию у Анастасии Меркушиной и Виты Семеренко.

Состав женской сборной Украины

Елена Белосюк

Юлия Джима

Валентина Семеренко

Дарья Блашко

Ирина Петренко

Также известен состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры:

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Прима

Артем Тищенко

К сведению. Биатлон на Олимпийских играх продлится с 5 по 19 февраля.