Меркушина: У меня отит, ларингит, бронхоспазм
Биатлонистка подчеркнула, что по возвращении с Кубков мира она почти не тренировалась. Полноценно она начала выступать на чемпионате Украины в Буковеле.
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Пока моя форма оставляет желать лучшего, но надеюсь, что удастся выйти из этой ситуации,
– сказала Анастасия.
Меркушина рассказала, что подхватила вирус. Однако спортсменка даже не ощущала изменения в здоровье.
"Врач в Киеве сказал, что у меня отит, ларингит, бронхоспазм, а я этого не чувствовала. В жизни я этого не чувствовала, у меня ничего не болело, но при этом все воспалено. Уже потом общалась с другими девушками, у которых такие же симптомы. К сожалению, я подхватила вирус", – добавила Меркушина.
Почему Меркушина прекратила выступления
- Анастасия пропустила два последних этапа в 2021 году из-за проблем со здоровьем.
- Меркушина вернулась в Украину, чтобы пройти полное обследование. Но, к сожалению, результаты были неутешительными.
- Однако у украинки еще есть шанс выступить в этом сезоне. Уже в Рупольтинге биатлонистка сможет присоединиться к основной сборной.