В среду, 25 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии". Перед игрой главный наставник "горняков" провел традиционную пресс-конференцию.

О поражении от "Боруссии" в домашнем матче 0:6

Сейчас все происходит чрезвычайно быстро. Прежде всего следует доставать науку – и из хорошего, и из плохого. Очень часто мы делаем хорошо, потому что соперник позволяет, и делаем плохо, если он заставляет нас действовать не лучшим образом. Поражение 0:6 дома от "Боруссии", конечно же, болит и просто так не заживает. Вы спросите меня: больно? Больно. Повлияет ли это на мое настроение перед завтрашним матчем негативно? Нет, не повлияет. Мы проанализировали, поняли, что с нами произошло, и поедем на игру с полной уверенностью, как всегда.

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Знаем, что переживаем очень сложные моменты. Однако мы должны быть максимально настроенными и понимать, чего хотим от каждого матча. С этим настроением, амбициями и пониманием подходим к завтрашнему поединку.

Когда говорить насчет всех проблем, которые мы имели, я раскрою все карты на матч в среду. Буду очень линейным в своем анализе: мы не прессинговали, и у нас не было попыток добраться до ворот "Боруссии". Следует добавить в этих двух компонентах.

Об отсутствии футболистов

Футболисты других команд, которые не сыграют, нас не радуют и не огорчают. Мы концентрируемся на себе. Что я знаю, то это то, что девять футболистов сейчас нам не смогут помочь. И когда так происходит, я не смотрю на соперника, а сосредотачиваюсь только на своей команде.

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Мы знаем, что проводим нестабильный сезон, что у нас то появляются, то исчезают игроки. Есть футболисты, которые возвращаются накануне матча, есть те, кто достаточно долго травмирован, кто отсутствует длительное время... Вот эта нестабильность сейчас проявляется и создает определенный дискомфорт.

Согласны ли на ничью в этом матче

Подписываться под результатом еще до того, как итог матча определится? Все зависит от того, как проходит игра. Если она продемонстрирует, что мы явно можем победить, конечно же, ничья меня не обрадует, если будет развиваться так, что ничья является более справедливой, я это приму.

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Я знаю, что группа очень сложная и, скорее всего, чтобы пройти в 1/8 финала, нам нужно будет обыгрывать "Интер" или "Реал". Очки суммируются – все они важны. Возможно, в противостоянии с таким соперником, как "Боруссия", ничья неплохой результат, однако мы будем работать только на победу – это для нас самое важное.