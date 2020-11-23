Издание Transfermarkt составило рейтинг самых дорогих клубов в мире, которые не выступают в топ-5 чемпионатов Европы. В первой тридцатке этого рейтинга оказались две украинские команды – "Шахтер" и "Динамо".

Рейтинг от Transfermarkt был составлен на основе трансферной стоимости игроков.

Донецкий "Шахтер" разместился на 11 месте. Его стоимость эксперты оценили в 135 миллионов евро.

Киевское "Динамо" – на 21 месте. Стоимость игроков столичной команды составила 100,5 миллиона евро.

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Самым дорогим составом же владеет португальская "Бенфика" – 302,7 миллиона евро.

Стоит добавить, что в этот рейтинг не были включены команды, которые выступают в топ-5 чемпионатах – АПЛ (Англия), Ла Лиге (Испания), Бундеслиге (Германия), Серии A (Италия) и Лиге 1 (Франция). Однако в этом рейтинге есть английские команды. Речь идет о клубах, выступающих в английском Чемпионшипе.