У середу, 25 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти менхенгладбахської "Боруссії". Перед грою головний наставник "гірників" провів традиційну пресконференцію.

Про поразку від "Боруссії" в домашньому матчі 0:6

Зараз усе відбувається надзвичайно швидко. Передусім слід діставати науку – і з гарного, і з поганого. Дуже часто ми робимо добре, тому що суперник дозволяє, і робимо погано, якщо він змушує нас діяти не найкращим чином. Поразка 0:6 удома від "Боруссії", звісно ж, болить і просто так не загоюється. Ви спитаєте мене: боляче? Боляче. Чи вплине це на мій настрій перед завтрашнім матчем негативно? Ні, не вплине. Ми проаналізували, зрозуміли, що з нами сталося, і поїдемо на гру з цілковитою впевненістю, як завжди.

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Знаємо, що переживаємо дуже складні моменти. Проте ми повинні бути максимально налаштованими й розуміти, чого хочемо від кожного матчу. Із цим настроєм, амбіціями та розумінням підходимо до завтрашнього поєдинку.

Коли говорити щодо всіх проблем, які ми мали, я розкрию всі карти на матч в середу. Буду дуже лінійним у своєму аналізі: ми не пресингували, і в нас не було спроб дістатися до воріт "Боруссії". Слід додати в цих двох компонентах.

Про відсутність футболістів

Футболісти інших команд, які не зіграють, нас не тішать і не засмучують. Ми концентруємось на собі. Що я знаю, то це те, що дев’ять футболістів зараз нам не зможуть допомогти. І коли так стається, я не дивлюся на суперника, а зосереджуюсь лише на своїй команді.

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Ми знаємо, що проводимо нестабільний сезон, що в нас то з’являються, то зникають гравці. Є футболісти, які повертаються напередодні матчу, є ті, хто досить довго травмований, хто відсутній тривалий час… Ось ця нестабільність зараз виявляється і створює певний дискомфорт.

Чи погоджується на нічию в цьому матчі

Підписуватися під результатом ще до того, як підсумок матчу визначиться? Усе залежить від того, як проходить гра. Якщо вона продемонструє, що ми явно можемо перемогти, звісно ж, нічия мене не потішить, якщо розвиватиметься так, що нічия є більш справедливою, я це прийму.

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Я знаю, що група дуже складна і, швидше за все, аби пройти до 1/8 фіналу, нам потрібно буде обігравати "Інтер" або "Реал". Очки сумуються – усі вони важливі. Можливо, в протистоянні з таким суперником, як "Боруссія", нічия непоганий результат, однак ми працюватимемо лише на перемогу – це для нас найважливіше.