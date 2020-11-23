На матч Лиги чемпионов между менхенгладбахской "Боруссией" и донецким "Шахтером" назначили турецкую бригаду арбитров. Главным арбитром в поле будет Джюнейт Чакыр

Помощниками Чакыра на этом матче будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. 4 арбитр – Халил Мелер. По VAR отвечать будут Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван, говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Примечательно "Боруссия" М потеряла лидера перед матчем Лиги чемпионов против "Шахтера"

Матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду, 25 ноября. Начало матча в 19:55. Первая игра в Киеве между этими командами закончилась разгромным поражением "Шахтера" 0:6.

Чакыр только один раз судил матч с участием "Шахтера". Это было еще в 2014 году. 30 сентября "горняки" играли во Львове матч Лиги чемпионов против "Порту". И на 85-й минуте забили второй гол в матче (отличился Луис Адриано). И после этого дважды пропустили. Матч закончился вничью 2:2.

Турецкий арбитр трижды судил матчи с участием сборной Украины. И все три матча – достаточно памятные и значимые.

Впервые это было на домашнем для нас Евро-2012 в матче против Швеции. Украинцы победили 2:1, а Андрей Шевченко в этом матче оформил дубль.

После этого 11 сентября 2012 он рассудил матч Англия – Украина в отборе на ЧМ-2014. Матч закончился вничью 1:1. За украинцев забил Евгений Коноплянка.

Третий же матч с участием сборной Украины – плей-офф против Франции за право сыграть на ЧМ-2014. Матч в Киеве закончился победой "сине-желтых" 2:0 благодаря голам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко.

Еще до этих матчей, Чакыр дважды обслуживал игры киевского "Динамо" – в 2008 году против "Дрогеда Юнайтед" в квалификации Лиги чемпионов (матч в Киеве закончился вничью 2:2) и против бельгийского "Гента" в 2010 году (киевляне на выезде победили 3:1)