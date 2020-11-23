Пред матчем Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха, донецкий "Шахтер" прошел обязательное тестирование на коронавирус. Новых случаев заражения в команде выявлено не было.

Как сообщили в донецком клубе, все результаты в "Шахтере" оказались отрицательными.

Таким образом уже во вторник, 24 ноября, к общей группе присоединятся Виктор Коваленко, Марлос, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь. До этого игроки находились на самоизоляции.

После отрицательных результатов теста они смогут отправиться в Германию на игру против "Боруссии". Этот матч запланирован на среду, 25 ноября.

Зато и в дальнейшем по индивидуальной программе занимается Тайсон. Полузащитник пропустил матч чемпионата Украины в субботу против "Александрии".

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Восстанавливаются после повреждений Хочолава и Дентиньо.

Встреча четвертого тура Лиги чемпионов "Боруссия" – "Шахтер" начнется 25 ноября в 19:55 по украинскому времени.