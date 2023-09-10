Лидер группы С сборная Англии потеряла первые очки в отборе, сыграв вничью (1:1) с Украиной. На гол Александра Зинченко "три льва" ответили точным выстрелом Кайла Уокера.

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Саутгейт: Не удалось сделать публику тихой на стадионе

После матча главный тренер Англии Гарет Саутгейт оценил игру своих подопечных и похвалил соперника, которого безумно поддерживали болельщики.

"Это было замечательное событие. Знали, что будет немало эмоций, что нужно будет контролировать игру и сделать публику тихой на стадионе. Нам этого не удалось сделать.

Команда соперника играла отлично, но я доволен, как мы контролировали игру и атаковали, отвечали на их контратаки. Глобально мы контролировали игру, но не создали достаточно шансов в этом матче", – сказал Саутгейт.

По мнению тренера Англии, украинцы надежно сыграли в обороне, а вот к игрокам атаки своей команды у Саутгейта есть вопросы.

Очень трудно найти пространство. Украинцы сегодня защищались очень компактно. Нашим игрокам было очень тяжело забегать за спины защитников. Футболисты атаки отыграли не так хорошо, как мне хотелось бы,

– рассказал англичанин.

Несмотря на ничью, "три льва" продолжают удерживать лидерство в группе С. Сборная Англии после 5 матчей на 6 очков опережает Украину, которая сыграла на один поединок меньше.

Свой следующий матч команда Саутгейта проведет 12 сентября. В товарищеском поединке соперниками англичан будет сборная Шотландии.

В отборе Евро-2024 "трем львам" осталось сыграть три матча. В октябре Англия встретится с Италией, а в ноябре сыграет с Мальтой и Северной Македонией.

Отметим, что в другом матче группы С Италия не досчиталась очков после встречи с Северной Македонией – 1:1.