Подопечные Сергея Реброва первыми открыли счет в матче с Англией. Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко отличился в воротах голкипера Эвертона Пикфорда, сообщает 24 Канал.

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Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете. На 41-й минуте бывший одноклубник Зинченко по Манчестеру Сити Кайл Уокер воспользовался навесной передачей Гарри Кейна и отличным ударом поразил нижний правый угол ворот Бущана.

Арбитр немного сомневался с зачислением гола, но после просмотра повтора он указал на центр поля. 1:1 – с таким счетом завершилась первая половина матча Украина – Англия.

Видео гола Уокера

К слову, этот гол стал дебютным для 33-летнего Уокера в составе сборной Англии. Для этого ему понадобилось 77 матчей.