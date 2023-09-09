В четвертом матче квалификации Евро-2024 сборная Украины во Вроцлаве встречается с лидером группы С Англией. Подопечные Сергея Реброва первыми открыли счет в матче, пишет 24 канал.
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В начале первого тайма украинцы, не стесняясь, провели несколько перспективных атак. Такая наглость подопечных Реброва принесла результат на 26-й минуте встречи.
Фланговый проход Конопли завершился пасом на Зинченко, хладнокровно отправившего полосатого в сетку ворот Пикфорда.
Видео гола Зинченко
Отметим, что этот гол стал 9-м для Зинченко в футболке сборной Украины.