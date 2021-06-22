"Светлое" будущее для России

Матч против датской команды стал последним для подопечных Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020. Российская сборная с 3 очками не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее 4 место.

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После поединка, который завершился разгромной победой Дании (1:4), специалист поблагодарил футболистов за работу. Провал на Евро он списал на молодость игроков и ротацию в составе. В течение года подготовки в составе постоянно происходили какие-то изменения, которые не позволили России показать лучшую игру.

Однако после вылета российской команды Черчесов не делает горя. Наставник верит в светлое будущее сборной.

Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы в этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать. Правда говорю вам свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и мир видим, и двери, куда идти. Разберемся,

– заявил Черчесов.

Курьезы Черчесова на Евро-2020

Напомним, что на этом чемпионате Европы тренер отметился двумя выходками. Сначала наставник не удержался на ногах во время празднования гола его футболистов в ворота Финляндии. Специалист начал кружиться и после таких танцев потерял равновесие и оказался на земле.

Второй курьез с коучем из России. Произошло все на пресс-конференции перед матчем с Финляндией. Тренер мастерски открыл одну бутылку Coca-Cola о другую и начал пить газированную воду. Все бы ничего, если бы до этого сразу три футболиста не сделали антирекламу топовым спонсорам Евро-2020. Хотя об этой антирекламе, которую начал Криштиану Роналду, Черчесов узнал только на самой пресс-конференции.