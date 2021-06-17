Падение тренера России

Наставник российской сборной Станислав Черчесов запомнился забавным падением в матче против финнов на Евро-2020. Тренер не удержался на ногах после гола Алексея Миранчука в ворота Финляндии.

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На видео видно, как после результативного удара Черчесов на радостных эмоциях начинает кружиться на скамейке для запасных. Но после таких танцев потерял равновесие и оказался на земле. Однако уже через секунду резко вскочил на ноги. Вот до чего может довести дебютный гол команды на чемпионате Европы.

Такое видео очень рассмешило футбольных фанатов. В сети начали шутить, что якобы Черчесов после гола поддержал акцию BLM. Тогда как футболисты сборной России не опускаются перед матчами на одно колено. Такой поступок перед матчем с Бельгией раскритиковали в футбольном мире.

Напомним, что российская сборная минимально обыграла Финляндию 0:1. Отметим, что финны отличились в воротах россиян, но взятие ворот арбитр отменил из-за офсайда.

Видео падения Черчесова