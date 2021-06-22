24 канал собрал самые яркие высказывания о позорном поражении россиян на Евро-2020.

Важно Данию наконец прорвало – прямо на Россию: видеообзор матча Евро-2020

Госдума сравнила сборную с беспомощными котятами

Член комитета Госдумы России по физической культуре Дмитрий Свищев в комментарии изданию "Чемпионат" заявил, что ему стыдно за команду.

Мне жаль ребят: они выглядели как беспомощные котята. Наши ребята не готовы драться на таком высоком уровне,

– сказал Свищев.

Он назвал второй гол в ворота сборной России "самым глупым" на Евро-2020.

Эксперты обвиняют тренера

Источник: "Чемпионат"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал игру сборной просто "безобразной", а результат "гиперпровальным". Он сказал, что раньше приличные люди стрелялись, но сейчас их довольно мало, поэтому "недостаточно приличные люди просто уходят в отставку".

Не знаю, что в этой ситуации сделает Черчесов. Человек получает 20 миллионов рублей в месяц практически ни за что. Я бы с таким же успехом привел сборную к такому же результату. Возможно, даже к лучшему, тренируя даже без денег. Хуже сборная бы точно не сыграла,

– подчеркнул Червиченко.

Интересно! Зарплата тренера сборной России Станислава Черчесова является самой большой среди тренеров сборных группы В.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в контексте результатов матча возмутился назначением Черчесова тренером сборной. По его мнению, что бывший вратарь должен тренировать вратарей, а не быть главным тренером всей команды.

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, что Черчесов не уйдет в отставку даже после такой позорной игры, ведь имеет контракт. Саму игру Мостовой назвал позором.

Какой тренер, такая и команда

В Сети показали реакцию Черчесова на голы в ворота россиян, напомнив, что и сам главный тренер когда-то привез мяч в свои ворота.

Экс-футболисты делают вид, что все было не так уж плохо

Бывший полузащитник российской сборной Роман Широков заявил, что еще рано увольнять Черчесова, мол, сперва надо найти причины такой ужасной игры, а потом принимать решение.

Позор это? А чего позор-то? Неудовлетворительный результат – да. Не надо бросаться фразами, что все пропало. Сначала нужно проанализировать все,

– сказал Широков.

Журналист и комментатор Геннадий Орлов наоборот убежден, что Черчесов выстроил правильную тактику. Однако сами россияне "играют в старый, несовременный футбол".

Как объяснил поражение лидер сборной России

Капитан сборной России по футболу и главный ее бомбардир Артем Дзюба убежден, что Россия играла с Данией на равных, но просто "обкакалась" из-за первого пропущенного гола.

Дания – команда примерно нашего уровня. Понятно, что мы с ними на равных играли. Если бы не этот гол... на таком уровне гол совсем переворачивает игру. А мы любим мы себе приключения на ж*пу искать. Поэтому сегодня и обкакались,

– подытожил Дзюба.

К теме Обка*ались, – лидер сборной России Дзюба странным образом попытался оправдать поражение от Дании

В сети на тему "обкаканных" футболистов уже создали несколько мемов.

Россияне в соцсетях не сдерживают эмоций

"Какое государство, такой и футбол . Все взаимосвязано".

. Все взаимосвязано". "Эта сборная – Россия в миниатюре. Неэффективная, отсталая от прогресса, примитивная. С наглым хамским вожаком, который почти всегда использует пассивную или активную агрессию".

"Чертов Байден".

"Полная импотенция. Абсолютно справедливый и закономерный итог".

"Мы снова в дерьме" .

. "Что и следовало ожидать. Теперь они на свои "Феррари" и на Сейшелы. Не хватало еще бегать в плей-офф надрываться. Шампанское, рестораны и курорты ждут своих футбольных героев".

"Это не проигрыш, это 1 место, с конца. Отрицательный рост, так сказать".

Без болельщиков и с ОМОНом: как россиян встречают на родине

22 июня команда России по футболу прибыла в московский аэропорт. Но там их встретили не болельщики с цветами, а омоновцы и несколько журналистов.

Команда Станислава Черчесова покинула аэропорт не через общий зеленый коридор, а через VIP-зал. Автобус охраняли 5 полицейских машин и микроавтобус росгвардии.

На просьбу одного из представителей медиа о комментарии Артем Дзюба ответил: "Я от вас не прячусь, особенно от тебя!" и скрылся в автобусе.

Как сборную России встречали в аэропорту: смотрите видео

Дзюба спрятался в автобус: смотрите видео