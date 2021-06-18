Перепрыгнул Роналду и Погба

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отличился на пресс-конференции перед матчем с финской командой. Тренер мастерски открыл одну бутылку Coca-Cola о другую и начал пить газированную воду.

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У специалиста нужно еще поучиться такому мастерству. Соцсети разорвал такой вроде бы простой поступок от коуча. Но все бы ничего, если бы до этого сразу три футболиста не сделали антирекламу топовым спонсорам Евро-2020.

Видео меньше, чем за сутки собрало более 2,4 миллиона просмотров. Интересно, что об антирекламе со стороны Криштиану Роналду в отношении топовых спонсоров чемпионата Европы Черчесов узнал только на этом общении с журналистами.

Видео пресс-конференции Черчесова

Обратите внимание! Это не первая выходка наставника России. Тренер не удержался на ногах после гола Алексея Миранчука в ворота Финляндии. Черчесов на радостных эмоциях начал кружиться на скамейке запасных. Но после таких танцев потерял равновесие и оказался на земле. Однако уже через секунду резко вскочил на ноги. Вот к чему может привести дебютный гол команды на чемпионате Европы.

Антиреклама для спонсоров Евро-2020: главное