"Світле" майбутнє для Росії

Матч проти данської команди став останнім для підопічних Станіслава Черчесова на чемпіонаті Європи-2020. Російська збірна з 3 очками не змогла вийти у плей-офф турніру, посівши останнє 4 місце.

До теми "Ми знов у лайні": як росіяни відреагували на ганебний провал на Євро-2020

Після поєдинку, який завершився розгромною перемогою Данії (1:4), фахівець подякував футболістам за роботу. Провал на Євро він списав на молодість гравців та ротацію у складі. Протягом року підготовки у складі постійно відбувались якісь зміни, які не дозволили Росії показати кращу гру.