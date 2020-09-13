Головний наставник "Гента" Ласло Белені прокоментував відсутність українського нападника Романа Яремчука у заявці на матч 5-го туру чемпіонату Бельгії. Тренер вказав на втому футболіста.

"Гент" у п'ятому турі чемпіонату Бельгії зіграв проти "Ейпена" та несподівано зазнав поразки, а українця не було у заявці на поєдинок, пише Voetbalprimeur.

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Українського нападника Романа Яремчука не виявилося навіть в заявці на матч. Головний тренер клубу Ласло Белені розповів про причини такого рішення.

За словами тренера, Роман втомився після поїздки в розташування збірної України. Тому йому потрібно дати трохи часу на відновлення та підготовку.

Також він пропустить матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти віденського "Рапіда" 15 вересня.

Конфлікт Яремчука з тренером

30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився не задоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону. Він додав, що "Гент" надто багато обороняється.

Це не сподобалося тренеру Ласло Белені, який заявив, що якщо футболісту не подобається гра цієї команди, то можливо йому простіше підшукати іншу.

Також такі слова гравця збірної України не сподобались всій команді, захисник "Гента" Алессіо Кастро-Монтес вважає таке висловлювання у сторону команди занадто грубим та неправильним.

Втім, стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. За словами наставника, він розраховує на українського нападника у матчі проти "Ейпена". Болоні вважає безглуздо було б залишити Яремчука поза заявкою на матч через незрозумілий конфлікт. На думку фахівця, помста – це зброя ідіотів, а таким себе Болоні не вважає. Однак історія отримала новий розвиток після того, як Роман повернувся в клуб після матчів збірних.