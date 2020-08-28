Тренер "Барселоны" Куман уговорил звездного нападающего остаться в клубе
Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман убедил остаться французского нападающего Антуана Гризманна. Игрок планировал покинуть клуб уже этим летом, но наставник сказал, что француз входит в его планы.
О том, что Гризманн не покинет "Барселону" рассказал бывший агент форварда Эрик Олатс, сообщает RMC Sport.
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Гризманн остается
Рекордное поражение "Барселоны" от "Баварии" в матче Лиги чемпионов только добавило уверенности Гризманну в том, что ему нужно сменить клуб. Французский форвард еще до матча чувствовал, что не входит в планы команды.
По словам агента, он был серьезно настроен, чтобы перейти в другой клуб. Мнение футболиста резко изменилось после разговора с новым наставником каталонцев Рональдом Куманом. Он убедил Антуана в том, что он входит в его планы и считает его важным игроком для команды.
Кто может покинуть "Барселону"
- Руководство каталонцев уже указало Луису Суаресу на "дверь". Футболист уже на протяжении шести сезонов защищает цвета каталонцев, но теперь вынужден искать новую команду для продолжения карьеры.
- Также планирует избавиться от нескольких возрастных игроков – Альбу и Бускетса, которых попросили пересмотреть свои сделки.
- Звездный форвард Лионель Месси сильно расстроился после вылета из Лиги чемпионов и сокрушительного поражения от "Баварии", поэтому крайне серьезно настроен покинуть клуб. Клуб любым способом хочет оставить нападающего в своем клубе, но разговор с Куманом добавил аргентинцу еще больше уверенности, чтобы покинуть клуб.
- Сразу после проигрыша от "Баварии" сенсационное заявление сделал центральный защитник Жерар Пике. Он готов покинуть команду, если это поможет клубу в будущем вновь показывать победные результаты. Правда, клуб сам скорее всего попрощается с испанцем.