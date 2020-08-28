Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман убедил остаться французского нападающего Антуана Гризманна. Игрок планировал покинуть клуб уже этим летом, но наставник сказал, что француз входит в его планы.

О том, что Гризманн не покинет "Барселону" рассказал бывший агент форварда Эрик Олатс, сообщает RMC Sport.

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Гризманн остается

Рекордное поражение "Барселоны" от "Баварии" в матче Лиги чемпионов только добавило уверенности Гризманну в том, что ему нужно сменить клуб. Французский форвард еще до матча чувствовал, что не входит в планы команды.

По словам агента, он был серьезно настроен, чтобы перейти в другой клуб. Мнение футболиста резко изменилось после разговора с новым наставником каталонцев Рональдом Куманом. Он убедил Антуана в том, что он входит в его планы и считает его важным игроком для команды.

Кто может покинуть "Барселону"