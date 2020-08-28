Новий наставник "Барселони" Рональд Куман переконав залишитись французького нападника Антуана Грізманна. Гравець планував покинути клуб вже цього літа, але наставник сказав, що француз входить у його плани.

Про те, що Грізманн не покине "Барселону" розповів колишній агент форварда Ерік Олатс, повідомляє RMC Sport.

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Грізманн залишається

Рекордна поразка "Барселони" від "Баварії" у матчі Ліги чемпіонів тільки додала впевненості Грізманну у тому, що йому потрібно змінити клуб. Французький форвард ще до матчу відчував, що не входить у плани команди.

За словами агента, він був серйозно налаштований, щоб змінити перейти у інший клуб. Думка футболіста різко змінилась після розмови з новим наставником каталонців Рональдом Куманом. Він переконав Антуана в тому, що він входить в його плани та вважає його важливим гравцем для команди.

Хто може покинути "Барселону"