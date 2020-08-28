Тренер "Барселони" Куман вмовив зіркового нападника залишитись у клубі
Новий наставник "Барселони" Рональд Куман переконав залишитись французького нападника Антуана Грізманна. Гравець планував покинути клуб вже цього літа, але наставник сказав, що француз входить у його плани.
Про те, що Грізманн не покине "Барселону" розповів колишній агент форварда Ерік Олатс, повідомляє RMC Sport.
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Рекордна поразка "Барселони" від "Баварії" у матчі Ліги чемпіонів тільки додала впевненості Грізманну у тому, що йому потрібно змінити клуб. Французький форвард ще до матчу відчував, що не входить у плани команди.
За словами агента, він був серйозно налаштований, щоб змінити перейти у інший клуб. Думка футболіста різко змінилась після розмови з новим наставником каталонців Рональдом Куманом. Він переконав Антуана в тому, що він входить в його плани та вважає його важливим гравцем для команди.
Хто може покинути "Барселону"
- Керівництво каталонців вже вказало Луїсу Суаресу на "двері". Футболіст вже протягом шести сезонів захищає кольори каталонців, але тепер змушений шукати нову команду для продовження кар'єри.
- Також планує позбутися декількох вікових гравців – Альбу та Бускетса, яких попросили переглянути свої угоди.
- Зірковий форвард Ліонель Мессі сильно засмутився після вильоту з Ліги чемпіонів та нищівної поразки від "Баварії", тому вкрай серйозно налаштований покинути клуб. Клуб будь-яким чином хоче залишити нападника у своєму клубі, але розмова з Куманом додала аргентинцю ще більше впевненості, щоб покинути клуб.
- Одразу після програшу від "Баварії" сенсаційну заяву зробив центральний захисник Жерар Піке. Він готовий покинути команду, якщо це допоможе клубу у майбутньому знову показувати переможні результати. Щоправда, клуб сам швидше за все попрощається з іспанцем.