"Барселона" хочет избавиться от забивного нападающего Суареса
Звездный нападающий "Барселоны" Луис Суарес скорее всего покинет каталонский клуб. "Барселона" не рассчитывает на уругвайца и хочет как можно быстрее пристроить футболиста в другой клуб.
Каталонский клуб планирует избавиться от нескольких возрастных игроков – Альбу, Пике и Бускетса. Про Суареса сообщил журналист Жота Жорди в Twitter.
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Не входит в планы Кумана
Похоже, новый главный наставник "Барселоны" Рональд Куман настроен немного омолодить состав каталонцев и избавиться от более возрастных футболистов. Клуб уже якобы сообщил Суаресу о своих планах и указал 33-летнему форварду "на дверь".
Футболист уже на протяжении шести сезонов защищает цвета каталонцев.
Испанские СМИ сообщают, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который выступал в период с 2007/11 года. В Амстердаме он очень быстро завоевал место в составе, стал одним из лидеров, а с сезона 2009/10 получил капитанскую повязку. В том же сезоне во всех турнирах он забил 49 мячей, в том числе 35 – в чемпионате и был признан лучшим игроком года в Нидерландах.
Ранее сообщалось, что Суареса не против видеть в "Интер Майами", где президентом клуба является легендарный Дэвид Бекхэм.
- "Барселона" подписала нападающего еще в июле 2014 году, а уже в ноябре футболист отметился дебютным голом за каталонцев.
- В начале июля Суарес забил 195-й мяч в составе "Барселоны", что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
- В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач.