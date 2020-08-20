Каталонский клуб планирует избавиться от нескольких возрастных игроков – Альбу, Пике и Бускетса. Про Суареса сообщил журналист Жота Жорди в Twitter.

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Не входит в планы Кумана

Похоже, новый главный наставник "Барселоны" Рональд Куман настроен немного омолодить состав каталонцев и избавиться от более возрастных футболистов. Клуб уже якобы сообщил Суаресу о своих планах и указал 33-летнему форварду "на дверь".

Футболист уже на протяжении шести сезонов защищает цвета каталонцев.