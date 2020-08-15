Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси решил изменить свои планы относительно будущей карьеры. Аргентинец решил не подписывать новое соглашение и покинет клуб.

Сокрушительное поражение от "Баварии" и вылет из Лиги чемпионов повлияло на мнения аргентинца относительно смены клуба. Месси недоволен руководством и ситуацией, которая сейчас в "Барселоне", сообщает Cadena Cope.

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Крах каталонцев

Он не собирается продлевать контракт, который истекает летом 2021 года. Лионель хочет уйти в статусе свободного агента.

Мнение нападающего может измениться только тогда, когда руководство проведет кардинальные изменения в структуре клуба.

Добавим, что "Интер" не прочь видеть Месси в своем составе. Итальянский клуб готов предложить аргентинцу контракт на четыре года на 260 миллионов евро.

В соцсетях появилось фото из раздевалки "Барселоны" после первого тайма. На фотографии видно, как Месси сидит на кресле, не понимая, что произошло с командой на футбольном поле в течение первых 45 минут. Подчеркнем, что в первой части встречи счет уже был разгромным для каталонцев – 4:1. В целом матч закончился с неожиданно сокрушительным счетом – 8:2 в пользу "Баварии".

La foto del vestuario del Barcelona en el entretiempo es una de esas que perdudará en el tiempo. pic.twitter.com/nACpVqLhOy — Javier Lanza (@javierlanza) August 14, 2020