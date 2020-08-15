Месси отказался продлевать контракт с "Барселоной" и покинет клуб
Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси решил изменить свои планы относительно будущей карьеры. Аргентинец решил не подписывать новое соглашение и покинет клуб.
Сокрушительное поражение от "Баварии" и вылет из Лиги чемпионов повлияло на мнения аргентинца относительно смены клуба. Месси недоволен руководством и ситуацией, которая сейчас в "Барселоне", сообщает Cadena Cope.
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Крах каталонцев
Он не собирается продлевать контракт, который истекает летом 2021 года. Лионель хочет уйти в статусе свободного агента.
Мнение нападающего может измениться только тогда, когда руководство проведет кардинальные изменения в структуре клуба.
Добавим, что "Интер" не прочь видеть Месси в своем составе. Итальянский клуб готов предложить аргентинцу контракт на четыре года на 260 миллионов евро.
В соцсетях появилось фото из раздевалки "Барселоны" после первого тайма. На фотографии видно, как Месси сидит на кресле, не понимая, что произошло с командой на футбольном поле в течение первых 45 минут. Подчеркнем, что в первой части встречи счет уже был разгромным для каталонцев – 4:1. В целом матч закончился с неожиданно сокрушительным счетом – 8:2 в пользу "Баварии".