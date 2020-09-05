Новый главный наставник "Барселоны" Рональд Куман отстранил нападающего Луиса Суареса и полузащитника Артуро Видаля от команды. Тренер указал игрокам "на дверь".

О таком поступке наставника каталонцев сообщает испанское издание ESPN. Куман сообщил, что не видит их в команде и игроки вскоре покинут клуб.

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Суарес и Видаль на выход

Главный наставник хочет провести в клубе кадровые изменения и избавиться от возрастных игроков. Видаль включен в список футболистов, которые покинут клуб из Каталонии.

Добавим, что чилиец выступает в "Барселоне" с 2018 года, куда перешел из мюнхенской "Баварии". Ранее каталонцы предлагали подписать Видаля английскому "Арсеналу".

Куман еще раньше намекнул уругвайскому нападающему Суаресу, что тот должен искать продолжение карьеры в другом клубе. Футболист уже на протяжении шести сезонов защищает цвета каталонцев.

Испанские СМИ сообщали, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который выступал в период с 2007/11 года. В Амстердаме очень быстро завоевал место в составе, стал одним из лидеров, а с сезона 2009/10 получил капитанскую повязку. В том же сезоне во всех турнирах он забил 49 мячей, в том числе 35 – в чемпионате и был признан лучшим игроком года в Нидерландах. Но в "Аяксе" не верят, что смогут осуществить этот трансфер.

Ранее сообщалось, что Суареса не против видеть в "Интер Майами", где президентом клуба является легендарный Дэвид Бекхэм.

"Барселона" подписала нападающего еще в июле 2014 году, а уже в ноябре футболист отметился дебютным голом за каталонцев.

В начале июля Суарес забил 195-й мяч в составе "Барселоны", что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач.

Сейчас наиболее вероятно, что Суарес переедет в Турин к Роналду в "Ювентус", а Видаль в миланский "Интер".

Кто еще может покинуть клуб

Уйти из клуба могут Жорди Альба, Серджио Роберто и Нелсон Семеду. Кроме того, каталонский клуб могут покинуть Самюэль Умтити и Усман Дембеле, поскольку их в "Барселоне" считают слишком травматичными. Готов уйти из "Барселоны" защитник Жерар Пике. Об этом испанец заявил публично.

Провальный сезон "Барселоны"