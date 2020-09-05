Новий головний наставник "Барселони" Рональд Куман відсторонив нападника Луїса Суареса та півзахисника Артуро Відаля від команди. Тренер вказав гравцям "на двері".

Про такий вчинок наставника каталонців повідомляє іспанське видання ESPN. Куман повідомив, що не бачить їх у команді і гравці незабаром покинуть клуб.

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Суарес та Відаль на вихід

Головний наставник хоче провести у клубі кадрові зміни та позбутись вікових гравців. Відаль включений у список футболістів, які покинуть клуб з Каталонії.

Додамо, що чилієць виступає в "Барселоні" із 2018 року, куди перейшов із мюнхенської "Баварії". Раніше каталонці пропонували підписати Відаля англійському "Арсеналу".

Куман ще раніше натякнув уругвайському нападнику Суаресу, що той повинен шукати продовження кар'єри у іншому клубі. Футболіст вже протягом шести сезонів захищає кольори каталонців.

Іспанські ЗМІ повідомляли, що Суарес може повернутись у "Аякс", за який виступав у період з 2007/11 роки. В Амстердамі дуже швидко завоював місце в складі, став одним із лідерів, а з сезону 2009/10 отримав капітанську пов'язку. В тому ж сезоні у всіх турнірах він забив 49 м'ячів, у тому числі 35 – у чемпіонаті і був визнаний найкращим гравцем року в Нідерландах. Але у "Аяксі" не вірять, що зможуть здійснити цей трансфер.

Раніше повідомлялось, що Суареса не проти бачити у "Інтер Маямі", де президентом клубу є легендарний Девід Бекхем.

"Барселона" підписала нападника ще у липні 2014 році, а вже у листопаді футболіст відзначився дебютним голом за каталонців.

На початку липня Суарес забив 195-й м'яч у складі "Барселони", що дозволило йому вийти на третє місце в списку кращих бомбардирів в історії клубу.

У цьому сезоні Суарес провів 28 матчів в Ла Лізі, забив 16 м'ячів і зробив 8 гольових передач.

Зараз найбільш ймовірно, що Суарес переїде у Турин до Роналду в "Ювентус", а Відаль у міланський "Інтер".

Хто ще може покинути клуб

Піти з клубу можуть Жорді Альба, ​​Серджіо Роберто та Нелсон Семеду. Крім того, каталонський клуб можуть залишити Самюель Умтіті та Усман Дембеле, оскільки їх у "Барселоні" вважають занадто травматичними. Готовий піти з "Барселони" оборонець Жерар Піке. Про це іспанець заявив публічно.

Провальний сезон "Барселони"