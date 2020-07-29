"Интер Майами" заинтересован в услугах уругвайского нападающего "Барселоны" Луиса Суареса. Клуб Дэвида Бекхэма уже успел выйти на контакт с футболистом.

Как утверждает испанское издание Mundo Deportivo, уругваец может сменить Испанию на Америку в 2021 году. Именно тогда у Суареса заканчивается контракт с каталонцами.

Читайте также: ЦСКА отказался от трансфера экс-звезды "Карпат" Карраскаля

Новая цель команды

Сам Суарес не слишком спешит менять клуб. Действующее соглашение форварда содержит особый пункт, согласно которому контракт продлевается автоматически еще на год, если Луис проведет хотя бы 60% матчей в сезоне 2020/21.

Форвард хочет продолжить свои выступления в одной из ведущих команд мира.

Добавим, что Суарес уже в течение шести лет выступает за каталонцев (с 2014 года). В сезоне 2019/20 форвард провел 34 поединка, в которых 19 раз огорчал голкиперов и 12 раз ассистировал партнерам по команде.

Ранее сообщалось, что Бекхэм хотел бы видеть в составе своей команды Месси и Роналду.

Что известно об "Интер Майами"?