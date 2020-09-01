Тренер АЗ поделился мнением о "Динамо": они не играют в соревнованиях, за которыми я слежу
Нидерландский "АЗ Алкаамр" стал соперником киевского "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Наставник АЗ Арне Слот поделился мнением о"Динамо".
Знаем, что "Динамо" обыграло "Шахтер"
Арне Слот признался, что не знаком с "Динамо", ведь киевский клуб не играет в турнирах за которыми он следит. Об этом сообщает AD.
Достойно внимания: Поделили первое место с "Аяксом" и дороже "Динамо": что известно об "АЗ Алкмаар"
Впрочем, 41-летний тренер признался, что знает об успехе "Динамо" в Суперкубке Украины. Киевляне победили "Шахтер".
"Динамо" – громкое имя в международном футболе. Знаем, что "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины. А "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы. Это единственное впечатление, которое у меня есть о команде, потому что они не играют в соревнованиях, за которыми я слежу каждый день,
– сказал Слот официальному сайту АЗ.
Арне Слот также акцентировал внимание на том, что в "Динамо" много игроков сборной Украины. По его словам, украинская сборная в последние годы преуспела в отборочном раунде.
Кстати: Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов: с кем сыграют команды украинцев
"Динамо" – АЗ: главное о матче
Матч пройдет во вторник, 15 сентября. Игра пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Начало матча в 20:00 по киевскому времени.
На трибуны стадиона зрители допущены не будут. Поединок могут перенести из Киева на нейтральное поле.
Футбольные функционеры Нидерландов обеспокоены большим количеством больных COVID-19 в столице Украины.