Нидерландский "АЗ Алкаамр" стал соперником киевского "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Наставник АЗ Арне Слот поделился мнением о"Динамо".

Знаем, что "Динамо" обыграло "Шахтер"

Арне Слот признался, что не знаком с "Динамо", ведь киевский клуб не играет в турнирах за которыми он следит. Об этом сообщает AD.

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Впрочем, 41-летний тренер признался, что знает об успехе "Динамо" в Суперкубке Украины. Киевляне победили "Шахтер".

"Динамо" – громкое имя в международном футболе. Знаем, что "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины. А "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы. Это единственное впечатление, которое у меня есть о команде, потому что они не играют в соревнованиях, за которыми я слежу каждый день,

– сказал Слот официальному сайту АЗ.

Арне Слот также акцентировал внимание на том, что в "Динамо" много игроков сборной Украины. По его словам, украинская сборная в последние годы преуспела в отборочном раунде.

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"Динамо" – АЗ: главное о матче

Матч пройдет во вторник, 15 сентября. Игра пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

На трибуны стадиона зрители допущены не будут. Поединок могут перенести из Киева на нейтральное поле.

Футбольные функционеры Нидерландов обеспокоены большим количеством больных COVID-19 в столице Украины.