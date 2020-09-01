Матч "Динамо" в Лиге чемпионов может пройти не в Киеве: грозит ли "бело-синим" поражение
Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и АЗ могут перенести из Киева на нейтральное поле.
Как сообщает программа "Футбол NEWS", футбольные функционеры Нидерландов всерьез обеспокоены большим количеством больных COVID-19 в столице Украины. В течение недели в Киеве ежедневно фиксировалось не менее 200 новых случаев заражения коронавирусом, и этот факт заставляет УЕФА рассмотреть возможность переноса матча на нейтральную территорию.
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"Динамо" грозит техническое поражение
Согласно свежему медпротоколу УЕФА, правительство страны, в которой введены какие-то ограничения в отношении других стран, вправе требовать от соперника матч на нейтральном поле. В случае отказа команде-хозяйке грозит техническое поражение 0:3. Далее алгоритм такой – команды с помощью УЕФА определяют нейтральную страну и несут общие расходы.
Пока неизвестно, куда чиновники собираются переносить матч в случае, если ситуация в столице Украины не улучшится – в другой город или вообще за пределы страны.
Для "Динамо" это не впервой
- За всю историю выступлений в еврокубках "Динамо" неоднократно проводило домашние матчи в других городах.
- Во времена Советского Союза киевляне принимали своих соперников на стадионах в Тбилиси, Одессе, Симферополе и Харькове, а в феврале 2014-го, когда в Киеве проходила Революция Достоинства, поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Валенсии" прошел на Кипре.