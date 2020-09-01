Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и АЗ могут перенести из Киева на нейтральное поле.

Как сообщает программа "Футбол NEWS", футбольные функционеры Нидерландов всерьез обеспокоены большим количеством больных COVID-19 в столице Украины. В течение недели в Киеве ежедневно фиксировалось не менее 200 новых случаев заражения коронавирусом, и этот факт заставляет УЕФА рассмотреть возможность переноса матча на нейтральную территорию.

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"Динамо" грозит техническое поражение

Согласно свежему медпротоколу УЕФА, правительство страны, в которой введены какие-то ограничения в отношении других стран, вправе требовать от соперника матч на нейтральном поле. В случае отказа команде-хозяйке грозит техническое поражение 0:3. Далее алгоритм такой – команды с помощью УЕФА определяют нейтральную страну и несут общие расходы.

Пока неизвестно, куда чиновники собираются переносить матч в случае, если ситуация в столице Украины не улучшится – в другой город или вообще за пределы страны.

Внимание! Предварительно матч должен пройти в столице Украины 15-го или 16 сентября, а в случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары "Рапид" – "Гент".

Для "Динамо" это не впервой