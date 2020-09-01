Нідерландський "АЗ Алкмаар" став суперником київського "Динамо" у 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Наставник АЗ Арне Слот поділився думкою про "Динамо".

Знаємо, що "Динамо" обіграло "Шахтар"

Арне Слот зізнався, що не знайомий з "Динамо", адже київський клуб не грає у турнірах за якими він стежить. Про це повідомляє AD.

Варте уваги: Поділили перше місце з "Аяксом" та дорожчі за "Динамо": що відомо про "АЗ Алкмаар"

Втім, 41-річний тренер зізнався, що знає про успіх "Динамо" в Суперкубку України. Кияни перемогли "Шахтар".

"Динамо" – гучне ім'я в міжнародному футболі. Знаємо, що "Динамо" обіграло "Шахтар" у Суперкубку України. А "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи. Це єдине враження, яке у мене є про команду, тому що вони не грають у змаганнях, за якими я стежу кожен день,

– сказав Слот офіційному сайту АЗ.

Арне Слот також акцентував увагу на тому, що в "Динамо" багато гравців збірної України. За його словами, українська збірна в останні роки досягла успіху у відбірковому раунді.

До речі: Жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють команди українців

"Динамо" – АЗ: головне про матч

Матч пройде у вівторок, 15 вересня. Гра пройде на столичному НСК "Олімпійський". Початок матчу о 20:00 за київським часом.

На трибуни стадіону глядачі допущені не будуть. Поєдинок можуть перенести з Києва на нейтральне поле.

Футбольні функціонери Нідерландів стурбовані великою кількістю хворих на COVID-19 у столиці України.