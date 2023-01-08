Тренер Челси звонил Мудрику: осталось ударить по рукам с Шахтером

Челси включилось в борьбу за Михаила Мудрика. Директор по футболу в Шахтере Дарио Срна уже даже съездил в Лондон, чтобы провести переговоры с "аристократами".

По информации источника, главный тренер Челси Грэм Поттер контактировал с Михаилом Мудриком. Наставник рассказал левому винггеру потенциальную роль, которую он планирует отвести футболисту, если тот согласится перейти в Челси.

К теме "Футболисты сами решают, где им играть": тренер Арсенала таинственно ответил на тему о Мудрике

Челси серьезно настроено на Мудрика

Детали разговора не сообщают. Также в СМИ нет никакой информации о встрече Дарио Срны с представителями "аристократов".

Раньше тоже была идентичная информация, что Мудрик разговаривал и с главным вождем Арсенала Микелем Артетой.

47-летний Грэм Поттер только в сентябре 2022 года возглавил Челси, с которым подписал 5-летний контракт до конца июня 2027 года.

Интересно, что раньше Мудрик был настроен только на переезд в Арсенал. Украинизация левого фланга "канониров" находится под угрозой срыва. Ведь Шахтер отклоняет предложения не готовых лондонцев. платить за Михаила 100 миллионов.

Челси тоже не сможет выложить такую космическую сумму за 21-летнего левого вингера.