Тренер Челси звонил Мудрику: осталось ударить по рукам с Шахтером
Челси включилось в борьбу за Михаила Мудрика. Директор по футболу в Шахтере Дарио Срна уже даже съездил в Лондон, чтобы провести переговоры с "аристократами".
По информации источника, главный тренер Челси Грэм Поттер контактировал с Михаилом Мудриком. Наставник рассказал левому винггеру потенциальную роль, которую он планирует отвести футболисту, если тот согласится перейти в Челси.
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Челси серьезно настроено на Мудрика
Детали разговора не сообщают. Также в СМИ нет никакой информации о встрече Дарио Срны с представителями "аристократов".
Раньше тоже была идентичная информация, что Мудрик разговаривал и с главным вождем Арсенала Микелем Артетой.Напомним! 47-летний Грэм Поттер только в сентябре 2022 года возглавил Челси, с которым подписал 5-летний контракт до конца июня 2027 года.
Интересно, что раньше Мудрик был настроен только на переезд в Арсенал. Украинизация левого фланга "канониров" находится под угрозой срыва. Ведь Шахтер отклоняет предложения не готовых лондонцев. платить за Михаила 100 миллионов.
Челси тоже не сможет выложить такую космическую сумму за 21-летнего левого вингера.
- Агент футболиста и вовсе заявил, что Мудрик готовится к собранию с Шахтером. Похоже, что этой зимой переход Михаила может не произойти. Такое развитие событий очень огорчит самого Мудрика, который хочет продолжить карьеру в топовом чемпионате Европы.
- Хотя генеральный директор Шахтера Сергей Палкин тоже заявлял, если клубы не предложат за их питомца солидные деньги, то трансфера не будет.
- Отметим, что Мудрик - самый дорогой футболист в истории УПЛ, который стоит 40 миллионов евро (по данным Transfermarkt ).