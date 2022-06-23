Трансфер Мудрика в Байер неожиданно может сорваться: Шахтер хочет больше денег
Источник:Kicker
Немецкий клуб может не пополнить свой состав талантливым вингером Шахтера Михаил Мудриком. Все из-за финансовых вкусов "горняков".
Переезд в Бундеслигу может отменить
Леверкузенский Байер – главный кандидат на Михаила Мудрика. По всем сообщениям СМИ, немецкий клуб уже почти одной рукой переманил футболиста в свою команду. Однако по пути этого трансфера может стать Шахтера.
Читайте также Не лидер Ливерпуля: Мане официально стал игроком Баварии
Донецкий клуб хочет максимально выгодно заработать на переходе талантливого питомца. Предложение Байера может не удовлетворить в финансовом плане "горняков". Поэтому украинский гранд может рассматривать другие варианты из Италии или Англии, готовые заплатить нужную сумму.
Немецкий претендент готов увеличить свое предложение в финансовой части, если удастся продать Муссу Диаби в ПСЖ.
"Охота" за Мудриком продолжается
- Не только Байер интересуется Мудриком. Михаил попал в шорт-листы Ювентуса, Милана, Севильи и Брентфорда.
- Байер и Бренфорд предлагали за Мудрика 20 миллионов евро. Шахтер захочет заработать за вингера не меньше этой суммы.
- Михаил же вроде бы отказал топ-клубам Серии А ради перехода в леверкузенский клуб. Однако Ювентус продолжает внимательно следить за украинцем.
- С донецким клубом Мудрика связывает контракт, рассчитанный до конца декабря 2026 года.