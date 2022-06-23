Трансфер Мудрика в Байер неожиданно может сорваться: Шахтер хочет больше денег

Немецкий клуб может не пополнить свой состав талантливым вингером Шахтера Михаил Мудриком. Все из-за финансовых вкусов "горняков".

Переезд в Бундеслигу может отменить

Леверкузенский Байер – главный кандидат на Михаила Мудрика. По всем сообщениям СМИ, немецкий клуб уже почти одной рукой переманил футболиста в свою команду. Однако по пути этого трансфера может стать Шахтера.

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Донецкий клуб хочет максимально выгодно заработать на переходе талантливого питомца. Предложение Байера может не удовлетворить в финансовом плане "горняков". Поэтому украинский гранд может рассматривать другие варианты из Италии или Англии, готовые заплатить нужную сумму.

Немецкий претендент готов увеличить свое предложение в финансовой части, если удастся продать Муссу Диаби в ПСЖ.

"Охота" за Мудриком продолжается