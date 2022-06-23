Переезд в Бундеслигу может отменить

Леверкузенский Байер – главный кандидат на Михаила Мудрика. По всем сообщениям СМИ, немецкий клуб уже почти одной рукой переманил футболиста в свою команду. Однако по пути этого трансфера может стать Шахтера.

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Донецкий клуб хочет максимально выгодно заработать на переходе талантливого питомца. Предложение Байера может не удовлетворить в финансовом плане "горняков". Поэтому украинский гранд может рассматривать другие варианты из Италии или Англии, готовые заплатить нужную сумму.

Немецкий претендент готов увеличить свое предложение в финансовой части, если удастся продать Муссу Диаби в ПСЖ.

"Охота" за Мудриком продолжается

  • Не только Байер интересуется Мудриком. Михаил попал в шорт-листы Ювентуса, Милана, Севильи и Брентфорда.
  • Байер и Бренфорд предлагали за Мудрика 20 миллионов евро. Шахтер захочет заработать за вингера не меньше этой суммы.
  • Михаил же вроде бы отказал топ-клубам Серии А ради перехода в леверкузенский клуб. Однако Ювентус продолжает внимательно следить за украинцем.
  • С донецким клубом Мудрика связывает контракт, рассчитанный до конца декабря 2026 года.