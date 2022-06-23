Переїзд у Бундеслігу може скасуватись
Леверкузенський Баєр – головний кандидат на Михайла Мудрика. За усіма повідомлення ЗМІ, німецький клуб вже майже однією рукою переманив футболіста у свою команду. Однак на шляху цього трансферу може стати Шахтаря.
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Донецький клуб хоче максимально вигідно заробити на переході талановитого вихованця. Пропозиція Баєра може не задовольнити у фінансовому плані "гірників". Тому український гранд може розглядати інші варіанти із Італії чи Англії, які будуть готові заплатити потрібну суму.
Німецький претендент готовий збільшити свою пропозицію у фінансовій частині, якщо вдасться продати Муссу Діабі у ПСЖ.
"Полювання" за Мудриком продовжується
- Не лише Баєр цікавиться Мудриком. Михайло потрапив у шорт-листи Ювентуса, Мілана, Севільї та Брентфорда.
- Баєр та Бренфорд пропонували за Мудрика 20 мільйонів євро. Шахтар захоче заробити за вінгера не менше цієї суми.
- Михайло ж начебто відмовив топ-клубам Серії А заради переходу у леверкузенський клуб. Однак Ювентус продовжує пильно стежити за українцем.
- Із донецьким клубом Мудрика пов'язує контракт, який розрахований до кінця грудня 2026 року.