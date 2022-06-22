Сменил один футбольный гранд на другой

Эпопея с трансфером Садио Мане окончена. Левый вингер сборной Сенегала официально примерил футболку мюнхенской Баварии. Футболист больше не станет лидером атаки английского Ливерпуля.

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Новый клуб сенегальца не разглашает финансовые детали контракта. По информации СМИ, Бавария заплатила за Садио около 35 – 40 миллионов евро.



Мане перешел в Баварию / Фото немецкого клуба

Мане прокомментировал свой переход в Бундеслигу. Садио не стал скрывать эмоции радости от такого трансфера в Германию и уже строит с новой командой дальновидные планы.

"Я очень счастлив, что наконец-то оказался в Баварии в Мюнхене. Мы много говорили, и я почувствовал большой интерес со стороны этого замечательного клуба с самого начала, поэтому для меня не было никаких сомнений. Настало правильное время для этого вызов. Я хочу многого достичь с этим клубом, и в Европе тоже. Во время своего пребывания в Зальцбурге я смотрел многие игры Баварии – мне очень нравится этот клуб!", – сказал новобранец команды.

Видео презентации Мане

До этого перехода у Садио был контракт с Ливерпулем, который был рассчитан до конца июня 2023 года.

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