Интерес из Ла Лиги

Михаилу Мудрику всего 20 лет, а он уже попадает в шорт-лист топовых клубов Европы. Левым вингером Шахтера заинтересовался победитель Суперкубка УЕФА.

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Испанская Севилья ищет усиление атакующей линии команды, поэтому обратила внимание на талантливого игрока "горняков".

Ранее испанцы уже интересовались кандидатурой Мудрика. Потенциальным трансфером футболиста будет лично заниматься спортивный директор Севильи Рамон Родригес Мончи.

Как Севилья выступает в сезоне

Севилья после 13 матчей замыкает тройку лидеров испанской Ла Лиги, уступая лишь мадридскому Реалу и Реал Сосьедаду.

В Лиге чемпионов клуб также занимает третье место в группе G. Подопечные Хулена Лопетеги за тур до завершения группового раунда продолжают бороться за выход в плей-офф. Третья позиция в группе принесет Севилье еврокубковую весну, но уже в Лиге Европы.

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