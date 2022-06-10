Не рассматривает варианты из Италии
Немецкая Бундеслига гораздо больше привлекает Михаила Мудрика, чем итальянская Серия А. Левый вингер Шахтера попал в объектив лидеров чемпионата Италии Ювентуса и Милана.
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По информации издания, украинский футболист отказал топ-клубам Италии, чтобы перейти в Германию, где к нему интерес проявляет Байер. Вроде бы леверкузенская команда уже делала предложение "горнякам" по Мудрику.
Напомним, что Милан праздновал чемпионство в сезоне, а Ювентус стал четвёртым.
В настоящее время 21-летний игрок находится в расположении сборной Украины. Мудрик помогает национальной команде успешно стартовать в Лиге наций. Первая минимальная победа над Ирландией уже есть.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 9 миллионов евро. Однако Шахтер захочет выручить из-за своего таланта не менее 20 миллионов.
Потенциально новый клуб украинца закончил сезон 2021/2022 на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Леверкузенцы завоевали за 34 тура 64 очка.
Статистика Мудрика в прошедшем сезоне
- В футболке Шахтера провел 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.
- Своей игрой заслужил вызов в сборную Украины, где уже в первом матче отличился дебютным мячом. Произошло это в контрольном поединке против Боруссии Менхенгладбах (1:2).
- Контракт Михаила Мудрика с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2026 года.