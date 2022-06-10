Не рассматривает варианты из Италии

Немецкая Бундеслига гораздо больше привлекает Михаила Мудрика, чем итальянская Серия А. Левый вингер Шахтера попал в объектив лидеров чемпионата Италии Ювентуса и Милана.

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По информации издания, украинский футболист отказал топ-клубам Италии, чтобы перейти в Германию, где к нему интерес проявляет Байер. Вроде бы леверкузенская команда уже делала предложение "горнякам" по Мудрику.

Напомним, что Милан праздновал чемпионство в сезоне, а Ювентус стал четвёртым.

В настоящее время 21-летний игрок находится в расположении сборной Украины. Мудрик помогает национальной команде успешно стартовать в Лиге наций. Первая минимальная победа над Ирландией уже есть.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 9 миллионов евро. Однако Шахтер захочет выручить из-за своего таланта не менее 20 миллионов.

Потенциально новый клуб украинца закончил сезон 2021/2022 на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Леверкузенцы завоевали за 34 тура 64 очка.

Статистика Мудрика в прошедшем сезоне