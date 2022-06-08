Еще один претендент на талант

Талантливый футболист сыграл за "сине-желтых" против Шотландии и Уэльса, но не помог команде отобраться на Мундиаль. Однако Михаил Мудрик был одним из лучших в контрольных спарригах национальной команды.

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Игра футболиста Шахтера привлекает все большее внимание со стороны европейских клубов. В СМИ появилась информация о заинтересованности Мудрика от Ювентуса. Но Михаил не является приоритетным приобретением туринцев на фланг атаки.

"Старая синьора" попытается подписать Доменико Беррарди. Если Ювентусу не удастся оформить трансфер 27-летнего правого вингера Сассуоло, клуб обратится к резервным вариантам. В этом списке есть Мудрик и Филипп Костич из немецкого Айнтрахта.

Ювентус закончил сезон-2021/2022 только на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. Туринцы за 38 туров заработали 70 очков.

Конкурентом Ювентуса за талантливого украинца является немецкий Байер, который якобы уже делал официальное предложение Шахтеру. "Горняки" же не спешат прощаться с вингером.

Еще в ноябре 2021 года была информация о заинтересованности Севилью.

Статистика Мудрика в сезоне-2021/2022