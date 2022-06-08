Еще один претендент на талант
Талантливый футболист сыграл за "сине-желтых" против Шотландии и Уэльса, но не помог команде отобраться на Мундиаль. Однако Михаил Мудрик был одним из лучших в контрольных спарригах национальной команды.
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Игра футболиста Шахтера привлекает все большее внимание со стороны европейских клубов. В СМИ появилась информация о заинтересованности Мудрика от Ювентуса. Но Михаил не является приоритетным приобретением туринцев на фланг атаки.
"Старая синьора" попытается подписать Доменико Беррарди. Если Ювентусу не удастся оформить трансфер 27-летнего правого вингера Сассуоло, клуб обратится к резервным вариантам. В этом списке есть Мудрик и Филипп Костич из немецкого Айнтрахта.
Ювентус закончил сезон-2021/2022 только на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. Туринцы за 38 туров заработали 70 очков.
- Конкурентом Ювентуса за талантливого украинца является немецкий Байер, который якобы уже делал официальное предложение Шахтеру. "Горняки" же не спешат прощаться с вингером.
- Еще в ноябре 2021 года была информация о заинтересованности Севилью.
Статистика Мудрика в сезоне-2021/2022
- По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 4 миллиона евро. Однако донецкий клуб захочет выручить за своего вундеркинда не менее 20 миллионов.
- В январе 2021 года Мудрик начал приобщаться к главной команде "горняков" и почти сразу завоевал доверие тренерского штаба.
- Своей игрой Михаил заслужил вызов в сборную Украины, за которую успел в дебютном матче отличиться первым голом. Произошло это в товарищеском поединке против Боруссии Менхенгладбах (1:2).
- В сезоне-2021/2022 сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.