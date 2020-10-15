Топ самых дорогих украинских футболистов, коронавирус в "Ювентусе": новости спорта 14 октября
В среду, 14 октября, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
Малиновский – самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt
Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский признан самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt. Портал оценивает 27-летнего украинца в 21 миллион евро, что является лучшим показателем среди представителей Украины, пишет 24 канал.
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Малиновский поднялся на первое место после того, как игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 4 миллиона евро и опустился на вторую строчку. Теперь он стоит 20 миллионов евро, тогда как 8 апреля оценивался в 24.
Замыкает тройку хавбек "Динамо" Виктор Цыганков – 19 миллионов евро. В топ-10 два игрока "Динамо" и три представителя "Шахтера".
Также упал в цене полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – 7,5 миллиона евро вместо прежних 9,5.
"Ювентус" пошел на изоляцию перед игрой с "Динамо"
Туринский "Ювентус" имеет немалые кадровые проблемы перед стартовым матчем Лиги чемпионов против "Динамо". В итальянском клубе очередной футболист заразился коронавирусом. Американский полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни сдал положительный тест на коронавирус.
"Ювентус" – на изоляции
Туринская команда с 14 октября находится на изоляции. Все члены клуба с негативными тестами могут продолжать тренировки и участвовать в матчах. В то же время футболистам запрещено контактировать с кем-либо за пределами группы.
В сообщении "Ювентуса" говорится, что клуб находится в постоянном контакте с органами здравоохранения.
Уже 17-го октября туринцы сыграют с "Кротоне" в матче 4-го тура серии А. На вторник, 20-го октября, запланирован матч Лиги чемпионов с "Динамо" в Киеве.
Шевченко вышел на второе место среди тренеров сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вышел на второе место среди тренеров по количеству проведенных матчей. Теперь в его активе 38 игр.
Матчем против Испании, который закончился сенсационной победой сборной Украины, Андрей Шевченко обошел своего предшественника Михаила Фоменко и вышел на второе место.
В Шевченко теперь 38 матчей во главе сборной Украины. В этих матчах украинцы победили 21 раз, 9 раз сыграли вничью и 8 раз проиграли.
Впереди в списке только Олег Блохин. Он дважды возглавлял сборную Украины – с сентября 2003 года по декабрь 2007 года. А также с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года. Под его руководством украинцы сыграли 64 матча.
Украинец Георгий Бущан – лучший в Лиге наций
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вышел на первое место в Лиге наций по количеству отраженных ударов. Для этого Бущану хватило двух матчей – против Германии и Испании.
Официальный сайт УЕФА подсчитал, что на счету 26-летнего украинца 20 спасений в 2 матчах турнира – против Германии (1:2) и Испании (1:0).
В топ-5 по этому показателю входят:
- Георгий Бущан (Украина) – 20
- Хосеп Гомес (Андорра) – 16
- Анри Бонелло (Мальта) – 16
- Антон Шунин (Россия) – 14
- Доминик Ливакович (Хорватия) – 13