В среду, 14 октября, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Малиновский – самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский признан самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt. Портал оценивает 27-летнего украинца в 21 миллион евро, что является лучшим показателем среди представителей Украины, пишет 24 канал.

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Малиновский поднялся на первое место после того, как игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 4 миллиона евро и опустился на вторую строчку. Теперь он стоит 20 миллионов евро, тогда как 8 апреля оценивался в 24.

Замыкает тройку хавбек "Динамо" Виктор Цыганков – 19 миллионов евро. В топ-10 два игрока "Динамо" и три представителя "Шахтера".

Также упал в цене полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – 7,5 миллиона евро вместо прежних 9,5.

"Ювентус" пошел на изоляцию перед игрой с "Динамо"

Туринский "Ювентус" имеет немалые кадровые проблемы перед стартовым матчем Лиги чемпионов против "Динамо". В итальянском клубе очередной футболист заразился коронавирусом. Американский полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни сдал положительный тест на коронавирус.

"Ювентус" – на изоляции

Туринская команда с 14 октября находится на изоляции. Все члены клуба с негативными тестами могут продолжать тренировки и участвовать в матчах. В то же время футболистам запрещено контактировать с кем-либо за пределами группы.

В сообщении "Ювентуса" говорится, что клуб находится в постоянном контакте с органами здравоохранения.

Уже 17-го октября туринцы сыграют с "Кротоне" в матче 4-го тура серии А. На вторник, 20-го октября, запланирован матч Лиги чемпионов с "Динамо" в Киеве.

Вниманию! Игру с "Динамо" пропустит ключевой футболист "Ювентуса" – Криштиану Роналду. Звездный португалец заразился коронавирусом.

Шевченко вышел на второе место среди тренеров сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вышел на второе место среди тренеров по количеству проведенных матчей. Теперь в его активе 38 игр.

Матчем против Испании, который закончился сенсационной победой сборной Украины, Андрей Шевченко обошел своего предшественника Михаила Фоменко и вышел на второе место.

В Шевченко теперь 38 матчей во главе сборной Украины. В этих матчах украинцы победили 21 раз, 9 раз сыграли вничью и 8 раз проиграли.

Впереди в списке только Олег Блохин. Он дважды возглавлял сборную Украины – с сентября 2003 года по декабрь 2007 года. А также с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года. Под его руководством украинцы сыграли 64 матча.

Украинец Георгий Бущан – лучший в Лиге наций

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вышел на первое место в Лиге наций по количеству отраженных ударов. Для этого Бущану хватило двух матчей – против Германии и Испании.

Официальный сайт УЕФА подсчитал, что на счету 26-летнего украинца 20 спасений в 2 матчах турнира – против Германии (1:2) и Испании (1:0).

В топ-5 по этому показателю входят: