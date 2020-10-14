Туринский "Ювентус" испытывает немалые кадровые проблемы перед стартовым матчем Лиги чемпионов против "Динамо". В итальянском клубе очередной футболист заразился коронавирусом.

Американский полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает сайт "Ювентуса".

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"Ювентус" – на изоляции

Туринская команда с 14-го октября находится на изоляции. Все члены клуба с отрицательными тестами могут продолжать тренировки и участвовать в матчах.

В то же время футболистам запрещено контактировать с кем-либо за пределами группы.

В сообщении "Ювентуса" говорится, что клуб находится в постоянном контакте с органами здравоохранения.

Уже 17-го октября туринцы сыграют с "Кротоне" в матче 4-го тура серии А. На вторник, 20-го октября, запланирован матч Лиги чемпионов с "Динамо" в Киеве.

Игру с "Динамо" пропустит ключевой футболист "Ювентуса" – Криштиану Роналду. Звездный португалец заразился коронавирусом.