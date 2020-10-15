Топ найдорожчих українських футболістів, коронавірус у "Ювентусі": новини спорту 14 жовтня
У середу, 14 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Маліновський – найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt
Півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Маліновський визнаний найдорожчим українським футболістом за версією Transfermarkt. Портал оцінює 27-річного українця в 21 мільйон євро, що є найкращим показником серед представників України, пише 24 канал.
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Маліновський піднявся на перше місце після того, як гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко подешевшав на 4 мільйони євро і опустився на другу сходинку. Тепер він коштує 20 мільйонів євро, тоді як 8 квітня оцінювався у 24.
Замикає трійку хавбек "Динамо" Віктор Циганков – 19 мільйонів євро. У топ-10 два гравці "Динамо" і три представники "Шахтаря".
Також впав у ціні півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко – 7,5 мільйона євро замість колишніх 9,5.
"Ювентус" пішов на ізоляцію перед грою з "Динамо"
Туринський "Ювентус" має чималі кадрові проблеми перед стартовим матчем Ліги чемпіонів проти "Динамо". В італійському клубі черговий футболіст заразився коронавірусом. Американський півзахисник "Ювентуса" Вестон Маккенні здав позитивний тест на коронавірус.
"Ювентус" – на ізоляції
Туринська команда з 14-го жовтня перебуває на ізоляції. Всі члени клубу з негативними тестами можуть продовжувати тренування і брати участь в матчах. Водночас футболістам заборонено контактувати з будь-ким за межами групи.
У повідомленні "Ювентуса" йдеться, що клуб перебуває у постійному контакті з органами охорони здоров'я.
Уже 17-го жовтня туринці зіграють з "Кротоне" у матчі 4-го туру серії А. На вівторок, 20-го жовтня, запланований матч Ліги чемпіонів з "Динамо" у Києві.
Шевченко вийшов на друге місце серед тренерів збірної України
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вийшов на друге місце серед тренерів за кількістю проведених матчів. Тепер в його активі 38 ігор.
Матчем проти Іспанії, який закінчився сенсаційною перемогою збірної України, Андрій Шевченко обійшов свого попередника Михайла Фоменка та вийшов на друге місце.
В Шевченка тепер 38 матчів на чолі збірної України. У цих матчах українці перемогли 21 раз, 9 разів зіграли внічию та 8 разів програли.
Попереду в списку лише Олег Блохін. Він двічі очолював збірну України – з вересня 2003 року до грудня 2007 року. А також з квітня 2011 року до вересня 2012 року. Під його керівництвом українці зіграли 64 матчі.
Українець Георгій Бущан – найкращий у Лізі націй
Голкіпер збірної України Георгій Бущан вийшов на перше місце в Лізі націй за кількістю відбитих ударів. Для цього Бущану вистачило двох матчів – проти Німеччини та Іспанії.
Офіційний сайт УЄФА підрахував, що на рахунку 26-річного українця 20 порятунків у 2 матчах турніру – проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0).
У топ-5 за цим показником входять:
- Георгій Бущан (Україна) – 20
- Жозеп Гомес (Андорра) – 16
- Анрі Бонелло (Мальта) – 16
- Антон Шунін (Росія) – 14
- Домінік Ліваковіч (Хорватія) – 13