У середу, 14 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Маліновський – найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt

Півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Маліновський визнаний найдорожчим українським футболістом за версією Transfermarkt. Портал оцінює 27-річного українця в 21 мільйон євро, що є найкращим показником серед представників України, пише 24 канал.

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Маліновський піднявся на перше місце після того, як гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко подешевшав на 4 мільйони євро і опустився на другу сходинку. Тепер він коштує 20 мільйонів євро, тоді як 8 квітня оцінювався у 24.

Замикає трійку хавбек "Динамо" Віктор Циганков – 19 мільйонів євро. У топ-10 два гравці "Динамо" і три представники "Шахтаря".

Також впав у ціні півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко – 7,5 мільйона євро замість колишніх 9,5.

"Ювентус" пішов на ізоляцію перед грою з "Динамо"

Туринський "Ювентус" має чималі кадрові проблеми перед стартовим матчем Ліги чемпіонів проти "Динамо". В італійському клубі черговий футболіст заразився коронавірусом. Американський півзахисник "Ювентуса" Вестон Маккенні здав позитивний тест на коронавірус.

"Ювентус" – на ізоляції

Туринська команда з 14-го жовтня перебуває на ізоляції. Всі члени клубу з негативними тестами можуть продовжувати тренування і брати участь в матчах. Водночас футболістам заборонено контактувати з будь-ким за межами групи.

У повідомленні "Ювентуса" йдеться, що клуб перебуває у постійному контакті з органами охорони здоров'я.

Уже 17-го жовтня туринці зіграють з "Кротоне" у матчі 4-го туру серії А. На вівторок, 20-го жовтня, запланований матч Ліги чемпіонів з "Динамо" у Києві.

До уваги! Гру з "Динамо" пропустить ключовий футболіст "Ювентуса" – Кріштіану Роналду. Зірковий португалець заразився коронавірусом.

Шевченко вийшов на друге місце серед тренерів збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вийшов на друге місце серед тренерів за кількістю проведених матчів. Тепер в його активі 38 ігор.

Матчем проти Іспанії, який закінчився сенсаційною перемогою збірної України, Андрій Шевченко обійшов свого попередника Михайла Фоменка та вийшов на друге місце.

В Шевченка тепер 38 матчів на чолі збірної України. У цих матчах українці перемогли 21 раз, 9 разів зіграли внічию та 8 разів програли.

Попереду в списку лише Олег Блохін. Він двічі очолював збірну України – з вересня 2003 року до грудня 2007 року. А також з квітня 2011 року до вересня 2012 року. Під його керівництвом українці зіграли 64 матчі.

Українець Георгій Бущан – найкращий у Лізі націй

Голкіпер збірної України Георгій Бущан вийшов на перше місце в Лізі націй за кількістю відбитих ударів. Для цього Бущану вистачило двох матчів – проти Німеччини та Іспанії.

Офіційний сайт УЄФА підрахував, що на рахунку 26-річного українця 20 порятунків у 2 матчах турніру – проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0).

У топ-5 за цим показником входять: