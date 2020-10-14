Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский признан самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt.

Портал оценивает 27-летнего украинца в 21 миллион евро, что является лучшим показателем среди представителей Украины. Об этом говорится на сайте Transfermarkt.

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Малиновский поднялся на первое место после того, как игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 4 миллиона евро и опустился на вторую строчку. Теперь он стоит 20 миллионов евро, тогда как 8 апреля оценивался в 24.

Замыкает тройку хавбек "Динамо" Виктор Цыганков – 19 миллионов евро. В топ-10 два игрока "Динамо" и три представителя "Шахтера".

Также упал в цене полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – 7,5 миллиона евро вместо прежних 9,5.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов